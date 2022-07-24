UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Карта боевых действий в Украине: обнародованы новые данные

Фото: появилась обновленная карта боевых действий в Украине на 24 июля (УНИАН)
Автор: Иван Носальский

Россияне пытаются продвинуться в Донецкой области. Основные наступательные силы оккупантов сосредоточены в районах Северска и Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карты сервиса Deepstatemap.

По данным карты, россияне продолжают попытки наступления в Донецкой области, но успеха не имеют. Украинские военные отбили несколько штурмов села Богородичное.

Также российские войска не смогли добиться успеха во время наступлений на Бахмутском направлении.

Тем временем на юге захватчики пытаются оккупировать часть Херсонской области, подконтрольной украинским военным. В частности, речь идет о селе Белогорка, в сторону которого они хотят продвинуться.

Напомним, ранее в Генштабе докладывали, что оккупанты упорно продолжают попытки установить контроль над территорией Углегорской ТЭС.

Также мы писали, что, по данным Генштаба, Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали 280 российских оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьХерсонская областьВойна России против Украины