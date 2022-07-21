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Карта боевых действий в Украине от британской разведки: что изменилось

Фото: появилась обновленная карта боевых действий в Украине на 21 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Министерство обороны Британии опубликовало актуальную карту боевых действий в Украине на четверг, 21 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter.

"Незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается", - отмечает Министерство обороны.

Судя по карте, самой сложной ситуация остается на Донбассе. Российские оккупанты не оставляют стремлений выйти на границу Донецкой и Луганской областей, чего пока не случилось. В последние дни участились обстрелы ряда городов Донецкой области, а также Никополя Днепропетровской области.

ВСУ имеют явные успехи на Харьковском и Херсонском направлениях, где создают оккупантам серьезные трудности, нанося непоправимый урон логистике врага.

Утром РБК-Украина публиковало еще одну карту боевых действий в Украине.

Как сообщалось, ВСУ ликвидировали еще 100 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны войска РФ потеряли 38 850 военных.

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Война в Украине