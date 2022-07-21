Карта боевых действий в Украине от британской разведки: что изменилось

"Незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается", - отмечает Министерство обороны.

Судя по карте, самой сложной ситуация остается на Донбассе. Российские оккупанты не оставляют стремлений выйти на границу Донецкой и Луганской областей, чего пока не случилось. В последние дни участились обстрелы ряда городов Донецкой области, а также Никополя Днепропетровской области.

ВСУ имеют явные успехи на Харьковском и Херсонском направлениях, где создают оккупантам серьезные трудности, нанося непоправимый урон логистике врага.