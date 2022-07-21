Мапа бойових дій в Україні від британської розвідки: що змінилося

"Незаконне та неспровоковане вторгнення в Україну триває", - зазначає Міністерство оборони.

Судячи з карти, найскладнішою ситуація залишається на Донбасі. Російські окупанти не залишають прагнень вийти на кордон Донецької та Луганської областей, чого поки що не сталося. В останні дні збільшилися обстріли низки міст Донецької області, а також Нікополя Дніпропетровської області.

ЗСУ мають явні успіхи на Харківському та Херсонському напрямах, де створюють окупантам серйозні труднощі, завдаючи непоправної шкоди логістиці ворога.