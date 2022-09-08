Карта боевых действий в Украине: актуальные данные от британской разведки
Украинские военные продолжают наступательные действия на востоке и юге нашей страны. В то же время российские оккупанты не покидают намерений полностью захватить Донецкую область.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.
По данным британской разведки, российские войска продолжают штурмовать позиции ВСУ возле Песков и Бахмута. Враг обстреливает из тяжелого вооружения населенные пункты на востоке Украины.
Однако украинские защитники ведут контрнаступательные действия на Харьковском и Изюмском направлениях и имеют определенные успехи.
На юге ситуация остается почти без изменений. В Запорожской области оккупанты обстреливают всю линию фронта, но не продвигаются.
В Херсонской области украинские войска наносятся мощные удары по противнику сразу на нескольких участках фронта. Бои идут на севере региона, а также вблизи Херсона.
Напомним, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 640 российских оккупантов. С начала полномасштабной войны Россия потеряла уже около 51 250 своих военных.
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