Карта бойових дій в Україні: актуальні дані від британської розвідки

Українські військові продовжують наступальні дії на сході та півдні нашої країни. Водночас російські окупанти не покидають намірів повністю захопити Донецьку область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter .

За даним британської розвідки, російські війська продовжують штурмувати позиції ЗСУ біля Пісків та Бахмута. Ворог обстрілює з важкого озброєння населені пункти на сході України.

Проте українські захисники ведуть контрнаступальні дії на Харківському та Ізюмському напрямках та мають певні успіхи.

На півдні ситуація залишається майже без змін. У Запорізькій області окупанти обстрілюють всю лінію фронту, але не просуваються.

У Херсонській області українські війська завдаються потужних ударів противнику відразу на декількох ділянках фронту. Бої точаться на півночі регіону, а також поблизу Херсона.