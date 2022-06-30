Карта боевых действий в Украине на 30 июня: данные британской разведки

Минобороны Британии обновило карту боевых действий в Украине. По состоянию на четверг, 30 июня, украинские военные проводят контрнаступления на двух направлениях. В то же время на востоке продолжаются ожесточенные бои.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Минестерства обороны Британии.
Так, по данным британской разведки, украинские войска успешно проводят контрнаступления на херсонском направлении. Также ВСУ продолжают сражаться на востоке Украины и возле Харькова.
В то же время российские оккупанты пытаются сконцентрировать свои основные силы в Донецкой и Луганской областях, нанося удары на нескольких направлениях - в районе Лисичанска, Изюма и Бахмута.
Напомним, согласно данным Генштаба ВСУ, враг пытается блокировать Лисичанск, чтобы захватить последний город в Луганской области, который остается под контролем ВСУ. В то же время украинским военным удалось нейтрализовать несколько ДРГ противника.
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