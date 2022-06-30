Карта бойових дій в Україні на 30 червня: дані британської розвідки

Так, за даними британської розвідки, українські війська успішно проводять контрнаступ на херсонському напрямку. Також ЗСУ продовжують битися на сході України та біля Харкова.

У той же час російські окупанти намагаються сконцентрувати свої основні сили на Донецькому і Луганському напрямках, завдаючи ударів на декількох напрямках - в районі Лисичанська, Ізюма та Бахмута.