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Карта бойових дій в Україні на 30 червня: дані британської розвідки

Фото: Карта бойових дій в Україні на 30 червня (t.me/landforcesofukraine)
Автор: Руслан Гаращенко

Міноборони Британії оновило карту бойових дій в Україні. Станом на четвер, 30 червня, українські військові проводять контрнаступ на двох напрямках. Водночас на сході тривають запеклі бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Мінестерства оборони Британії.

Так, за даними британської розвідки, українські війська успішно проводять контрнаступ на херсонському напрямку. Також ЗСУ продовжують битися на сході України та біля Харкова.

У той же час російські окупанти намагаються сконцентрувати свої основні сили на Донецькому і Луганському напрямках, завдаючи ударів на декількох напрямках - в районі Лисичанська, Ізюма та Бахмута.

Нагадаємо, згідно з даними Генштабу ЗСУ, ворог намагається блокувати Лисичанськ, щоб захопити Останнє місто в Луганській області, яке залишається під контролем ЗСУ. У той же час українським військовим вдалося нейтралізувати кілька ДРГ противника.

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