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Карта боевых действий на сегодня: что происходит в Украине

Новина українською →
Украина, Суббота 02 июля 2022 14:17
Карта боевых действий на сегодня: что происходит в Украине Фото: что происходит на фронте в Украине 2 июля (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Наталия Гурковская

Появились обновленные данные боевых действий в Украине на субботу, 2 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Liveuamap.com.

Карта боевых действий на сегодня: что происходит в Украине

На данный момент известно, что российские войска обстреляли Славянск Донецкой области кассетными боеприпасами, в результате чего 4 человека погибли, 7 ранены.

По данным карты, также наблюдается сильное задымление над Чернобаевкой под Херсоном.

Как сообщалось, во временно оккупированной Макеевке и Константиновке Донецкой области в субботу, 2 июля, раздаются взрывы.

Добавим, что за минувшие сутки российские оккупанты потеряли еще 120 своих военных. Также были уничтожены восемь беспилотников и полдесятка танков.

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