Карта боевых действий на сегодня: что происходит в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Liveuamap.com .

По данным карты, также наблюдается сильное задымление над Чернобаевкой под Херсоном.

На данный момент известно, что российские войска обстреляли Славянск Донецкой области кассетными боеприпасами, в результате чего 4 человека погибли, 7 ранены.

Как сообщалось, во временно оккупированной Макеевке и Константиновке Донецкой области в субботу, 2 июля, раздаются взрывы.

Добавим, что за минувшие сутки российские оккупанты потеряли еще 120 своих военных. Также были уничтожены восемь беспилотников и полдесятка танков.

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