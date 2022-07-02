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Мапа бойових дій на сьогодні: що відбувається в Україні

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Україна, Субота 02 липня 2022 14:17
Мапа бойових дій на сьогодні: що відбувається в Україні Фото: що відбувається на фронті в Україні 2 липня (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Наталія Гурковська

З’явились оновлені дані бойових дій в Україні на суботу, 2 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту сервісу Liveuamap.com.

Мапа бойових дій на сьогодні: що відбувається в Україні

Наразі відомо, що російські війська обстріляли Слов'янськ Донецької області касетними боєприпасами, в результаті чого 4 людини загинули, 7 поранені.

За даними карти, також спостерігається сильне задимлення над Чорнобаївкою під Херсоном.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованій Макіївці та Костянтинівці Донецької області у суботу, 2 липня, лунають вибухи.

Додамо, що за минулу добу російські окупанти втратили ще 120 своїх військових. Також було знищено вісім безпілотників та півдесятка танків.

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