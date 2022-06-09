Карта боев в Украине: как изменилась ситуация на фронтах за последнюю неделю

Министерство обороны Великобритании показало обновленную карту боевых действий по состоянию на 9 июня. На некоторых участках фронта ситуация значительно изменилась.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британское ведомство в Twitter.
Согласно последним данным, ситуация в Донецкой и Луганской областях остается стабильно напряженной. Также активные бои идут на юге Харьковской области. На данных направлениях украинские военные продолжают удерживать позиции, нанося врагу потери.
Однако за последнюю неделю значительно ухудшилась ситуация на юге Украины. Принимая во внимание карту боевых действий на 1 июня, можно сказать, что оккупанты продолжают захватывать населенные пункты Херсонской и Николаевской областей.
Территория "серой" зоны значительно уменьшилась. Однако украинские военные продолжают наступление вблизи Николаева, возвращая контроль над населенными пунктами.
Ранее мы сообщали, что за последние сутки украинские защитники отбили на Донбассе 7 атак врага.
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