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Карта боев в Украине: как изменилась ситуация на фронтах за последнюю неделю

Фото: оккупанты за неделю продвинулись на юге Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Министерство обороны Великобритании показало обновленную карту боевых действий по состоянию на 9 июня. На некоторых участках фронта ситуация значительно изменилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британское ведомство в Twitter.

Согласно последним данным, ситуация в Донецкой и Луганской областях остается стабильно напряженной. Также активные бои идут на юге Харьковской области. На данных направлениях украинские военные продолжают удерживать позиции, нанося врагу потери.

Фото: карта боевых действий в Украине на 9 июня (twitter.com/DefenceHQ)

Однако за последнюю неделю значительно ухудшилась ситуация на юге Украины. Принимая во внимание карту боевых действий на 1 июня, можно сказать, что оккупанты продолжают захватывать населенные пункты Херсонской и Николаевской областей.

Территория "серой" зоны значительно уменьшилась. Однако украинские военные продолжают наступление вблизи Николаева, возвращая контроль над населенными пунктами.

Фото: карта боевых действий в Украине на 1 июня (twitter.com/DefenceHQ)

Ранее мы сообщали, что за последние сутки украинские защитники отбили на Донбассе 7 атак врага.

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