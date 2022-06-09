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Карта боїв в Україні: як змінилася ситуація на фронтах за останній тиждень

Фото: окупанти за тиждень просунулися на півдні України (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Міністерство оборони Великобританії показало оновлену карту бойових дій станом на 9 червня. На деяких ділянках фронту ситуація значно змінилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британське відомство в Twitter.

Згідно з останніми даними, ситуація у Донецькій та Луганській областях залишається стабільно напруженою. Також активні бої йдуть на півдні Харківської області. На даних напрямках українські військові продовжують утримувати позиції, завдаючи ворогу втрат.

Фото: карта бойових дій в Україні на 9 червня (twitter.com/DefenceHQ)

Проте за останній тиждень значно погіршилася ситуація на півдні України. Беручи до уваги карту бойових дій на 1 червня, можна сказати, що окупанти продовжують захоплювати населені пункти Херсонської та Миколаївської областей.

Територія "сірої" зони значно зменшилася. Проте українські військові продовжують наступ поблизу Миколаєва, повертаючи контроль над населеними пунктами.

Фото: карта бойових дій в Україні на 1 червня (twitter.com/DefenceHQ)

Раніше ми повідомляли, що за останню добу українські захисники відбили на Донбасі 7 атак ворога.

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