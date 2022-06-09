Карта боїв в Україні: як змінилася ситуація на фронтах за останній тиждень

Міністерство оборони Великобританії показало оновлену карту бойових дій станом на 9 червня. На деяких ділянках фронту ситуація значно змінилася.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британське відомство в Twitter.
Згідно з останніми даними, ситуація у Донецькій та Луганській областях залишається стабільно напруженою. Також активні бої йдуть на півдні Харківської області. На даних напрямках українські військові продовжують утримувати позиції, завдаючи ворогу втрат.
Проте за останній тиждень значно погіршилася ситуація на півдні України. Беручи до уваги карту бойових дій на 1 червня, можна сказати, що окупанти продовжують захоплювати населені пункти Херсонської та Миколаївської областей.
Територія "сірої" зони значно зменшилася. Проте українські військові продовжують наступ поблизу Миколаєва, повертаючи контроль над населеними пунктами.
Раніше ми повідомляли, що за останню добу українські захисники відбили на Донбасі 7 атак ворога.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.