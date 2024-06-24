Карт-бланш на зміни. Зеленський поставив завдання главі УДО - працюватимуть тільки патріоти

Головним завдання нового керівника Управління державної охорони України Олексія Морозова є забезпечення, щоб в УДО працювали виключно патріотично налаштовані професіонали, які повʼязують свою долю виключно з Україною.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови держави в Telegram.

Він зазначив, що управління потребує модернізації структури та роботи, щоб забезпечити відповідність вимогам воєнного часу.

"У нового керівника управління є карт-бланш на зміни. Потрібні нові підходи до роботи з особовим складом - без радянщини. Потрібне підвищення рівня бойової та мобілізаційної готовності особового складу й нові підходи до рекрутингу кадрів для управління", - заявив Зеленський.

Президент додав, що також потрібно вдосконалення матеріально-технічної та навчальної баз УДО, зокрема має бути створений власний навчальний полігон управління. На базі Інституту Управління державної охорони України потрібен сучасний спеціалізований Центр підготовки фахівців безпеки.

"І, звичайно, управління має бути очищене від усіх, хто обирає для себе не Україну або дискредитує УДО. Ваше завдання - це безпека ключових інституцій нашої держави. Я дякую всім, хто виконує це завдання абсолютно сумлінно", - заявив він.