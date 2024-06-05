У Карському морі перекинувся російський буксир

Так, 4 червня, близько 20:00, у Красноярському краї в акваторії Єнісейської затоки Карського моря внаслідок стиснення льоду відбулося перекидання буксира "Байкал", що належить ТОВ "СП Термінал".

"Вісім членів екіпажу евакуйовано на борт криголаму "Владивосток", один вважається зниклим безвісти", - стверджують у прокуратурі.

Як зазначають російські прокурори, на місці події проводяться рятувальні заходи, Норильською транспортною прокуратурою за фактом НП організовано перевірку.

Для довідки

Карське море омиває північні береги Росії, розташоване між островами Нова Земля, Земля Франца-Йосифа та архіпелагом Північна Земля.

Море порівняно неглибоке: переважна глибина 30-100, максимальна – 600 м. Площа водної акваторії становить 880 тис. кв. км.

НП з російськими кораблями

Крім того, що українські спецслужби постійно займаються зменшенням "популяції" російських кораблів, проводячи відповідні удари по військових цілях РФ, якими є і судна, у самій РФ часто трапляються і НП за їх участю.

Наприклад, наприкінці травня в Санкт-Петербурзі на річці сталася аварія за участю кораблів. Одне прогулянкове судно протаранило інше. Крім того, у лютому в порту Санкт-Петербурга почалася пожежа на російському криголамі "Єрмак". Судно нібито вже не використовували.