4 червня у Карському морі перекинувся російський буксир "Байкал". Екіпаж намагалися евакуювати за допомогою криголама.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Західно-Сибірську транспортну прокуратуру РФ.
Так, 4 червня, близько 20:00, у Красноярському краї в акваторії Єнісейської затоки Карського моря внаслідок стиснення льоду відбулося перекидання буксира "Байкал", що належить ТОВ "СП Термінал".
"Вісім членів екіпажу евакуйовано на борт криголаму "Владивосток", один вважається зниклим безвісти", - стверджують у прокуратурі.
Як зазначають російські прокурори, на місці події проводяться рятувальні заходи, Норильською транспортною прокуратурою за фактом НП організовано перевірку.
Карське море омиває північні береги Росії, розташоване між островами Нова Земля, Земля Франца-Йосифа та архіпелагом Північна Земля.
Море порівняно неглибоке: переважна глибина 30-100, максимальна – 600 м. Площа водної акваторії становить 880 тис. кв. км.
Крім того, що українські спецслужби постійно займаються зменшенням "популяції" російських кораблів, проводячи відповідні удари по військових цілях РФ, якими є і судна, у самій РФ часто трапляються і НП за їх участю.
Наприклад, наприкінці травня в Санкт-Петербурзі на річці сталася аварія за участю кораблів. Одне прогулянкове судно протаранило інше. Крім того, у лютому в порту Санкт-Петербурга почалася пожежа на російському криголамі "Єрмак". Судно нібито вже не використовували.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.