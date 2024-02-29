У порту Санкт-Петербурга загорівся криголам "Єрмак" (відео)

У порту Санкт-Петербурга почалася пожежа на російському криголамі "Єрмак". Судно нібито не використовують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МНС Росії в Telegram .

За інформацією російського відомства, криголам, на якому почалася пожежа, пришвартований у Великому порту Санкт-Петербурга.

У МНС уточнили, що судно вже не експлуатують і воно підлягає утилізації.

Займання почалося на першій та другій палубах. Постраждалих начебто немає. При цьому в мережі уточнюють, що пожежа сталася на фоні зварювальних робіт.

Згідно з відео, яке оприлюднило МНС, на місце вже прибули пожежники. Вони намагаються не допустити розповсюдження вогню.

Знищення російських кораблів у Чорному морі

Нагадаємо, українські захисники вже знищили низку російських кораблів у Чорному морі за допомогою ударних дронів.

Востаннє це вдавалося 14 лютого. Тоді на дно пішов великий десантний корабель ворога "Цезар Куніков".

Більш детально про те, які кораблі знищили українські солдати, - у матеріалі проекту РБК-Україна Styler.