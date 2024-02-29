У порту Санкт-Петербурга загорівся криголам "Єрмак" (відео)
У порту Санкт-Петербурга почалася пожежа на російському криголамі "Єрмак". Судно нібито не використовують.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МНС Росії в Telegram.
За інформацією російського відомства, криголам, на якому почалася пожежа, пришвартований у Великому порту Санкт-Петербурга.
У МНС уточнили, що судно вже не експлуатують і воно підлягає утилізації.
Займання почалося на першій та другій палубах. Постраждалих начебто немає. При цьому в мережі уточнюють, що пожежа сталася на фоні зварювальних робіт.
Згідно з відео, яке оприлюднило МНС, на місце вже прибули пожежники. Вони намагаються не допустити розповсюдження вогню.
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Нагадаємо, українські захисники вже знищили низку російських кораблів у Чорному морі за допомогою ударних дронів.
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Більш детально про те, які кораблі знищили українські солдати, - у матеріалі проекту РБК-Україна Styler.
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