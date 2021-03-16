Карпаты засыпает снегом. Существует угроза схода лавин

На завтра в горах Закарпатской области объявлен третий уровень снеголавинной опасности. В Ивано-Франковской области также ожидается высокая вероятность схода лавин, там объявили 4 уровень опасности.

"17 марта в Карпатах значительный снег. Первый уровень опасности, желтый", - добавили в ГСЧС.

Кроме того, Черногорский горный поисково-спасательный пост призвал туристов воздержаться от походов в горы в ближайшие дни. Сейчас в горах наблюдаются порывы ветра до 25 метров в секунду, метель и температура воздуха -8 градусов.

"В высокогорье осложненные погодные условия. Туристам в ближайшие дни следует воздержаться от выхода в высокогорную зону", - заявил спасательный пост на странице в Facebook.