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Карпаты засыпает снегом. Существует угроза схода лавин

Автор: Дмитрий Левицкий

В Карпатах сегодня и завтра, 16 и 17 марта, прогнозируют снегопад и метели. Спасатели предупредили о существенной угрозе схода лавин.

Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям на странице в Facebook.

На завтра в горах Закарпатской области объявлен третий уровень снеголавинной опасности. В Ивано-Франковской области также ожидается высокая вероятность схода лавин, там объявили 4 уровень опасности.

"17 марта в Карпатах значительный снег. Первый уровень опасности, желтый", - добавили в ГСЧС.

Кроме того, Черногорский горный поисково-спасательный пост призвал туристов воздержаться от походов в горы в ближайшие дни. Сейчас в горах наблюдаются порывы ветра до 25 метров в секунду, метель и температура воздуха -8 градусов.

"В высокогорье осложненные погодные условия. Туристам в ближайшие дни следует воздержаться от выхода в высокогорную зону", - заявил спасательный пост на странице в Facebook.

Напомним, до этого синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий в Карпатах. Прогнозировали сильные снегопады, метели и порывы ветра.

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Новости Украины КарпатылавинаПогода
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