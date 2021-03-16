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Карпати засипає снігом. Існує загроза сходу лавин

Автор: Дмитро Левицький

У Карпатах сьогодні та завтра, 16 та 17 березня, прогнозують снігопад та хуртовини. Рятувальники попередили про суттєву загрозу сходження лавин.

Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій на сторінці у Facebook.

На завтра в горах Закарпатської області оголошено третій рівень сніголавинної небезпеки. В Івано-Франківській області також очікується висока ймовірність сходження лавин, там оголосили 4 рівень небезпеки.

"17 березня у Карпатах значний сніг. Перший рівень небезпечності, жовтий", - додали в ДСНС.

Крім того, Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост закликав туристів утриматися від походів у гори найближчими днями. Наразі в горах спостерігаються пориви вітру до 25 метрів на секунду, хуртовина та температура повітря -8 градусів.

"У високогір'ї ускладнені погодні умови. Туристам найближчими днями варто утриматися від виходу у високогірну зону", - заявив рятувальний пост на сторінці у Facebook.

Нагадаємо, до цього синоптики попереджали про погіршення погодних умов в Карпатах. Прогнозували сильні снігопади, хуртовини та пориви вітру.

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