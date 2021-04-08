Карпаты засыпает снегом. Синоптики заявили о значительной угрозе схождения лавин

В Карпатах в четверг, 8 апреля, ухудшатся погодные условия. Из-за сильных снегопадов ожидается значительная снеголавинная опасность.
По данным синоптиков, сегодня ожидается интенсивный прирост снежного покрова на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей и среднегорье Львовской области.
"Ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", - сообщили в ГСЧС.
Напомним, в конце прошлой недели в Украине ухудшилась погода. Страну стали заливать дожди, а температура воздуха опустилась местами до +2 градусов. Сегодня в Украине сохранится прохладная погода. Также ожидаются дожди в западных областях, а также в Житомирской и Черниговской.
Как писало РБК-Украина, потепление в Украину придет в воскресенье, 11 апреля. Полноценно теплая погода ожидается уже со следующей недели, ночные заморозки отойдут.
Отметим, в апреле средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах 8-11 градусов тепла. Это около средних многолетних значений.