Карпаты засыпает снегом. Синоптики заявили о значительной угрозе схождения лавин

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям .

По данным синоптиков, сегодня ожидается интенсивный прирост снежного покрова на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей и среднегорье Львовской области.

Напомним, в конце прошлой недели в Украине ухудшилась погода. Страну стали заливать дожди, а температура воздуха опустилась местами до +2 градусов. Сегодня в Украине сохранится прохладная погода. Также ожидаются дожди в западных областях, а также в Житомирской и Черниговской.

Как писало РБК-Украина, потепление в Украину придет в воскресенье, 11 апреля. Полноценно теплая погода ожидается уже со следующей недели, ночные заморозки отойдут.

Отметим, в апреле средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах 8-11 градусов тепла. Это около средних многолетних значений.