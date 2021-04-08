Дожди на востоке и до +9 днем: прогноз погоды на сегодня

Сегодня в Украине остается прохладная погода. Дожди будут в западных областях, а также в Житомирской и Черниговской.

Прогноз во всех областях

Сегодня будут дожди на западе. Там температура воздуха днем составит +5+9, а ночью -1-3. На севере страны прохладно, днем +7+9, а ночью -1+1.

В центральных областях синоптики прогнозируют днем +6+9, а ночью -1+2. Впрочем, в регионах не будет дождей. Переменная облачность и на юге и востоке страны.

В южных областях температура воздуха днем составит +7+11, а ночью +3+7.

Прогноз в Киеве

Сегодня в Киеве будет переменная облачность. Температура воздуха днем составит +6+8, а ночью -1+1.