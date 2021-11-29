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Карпаты засыпает снегом

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 29 ноября в Карпатских горах облачно и падает снег. На горе Поп Иван Черногорский видимость до 40 м, температура воздуха снизилась до -3 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"По состоянию на 07:45 29.11.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 40 м. Ветер юго-восточный 8-10 м/с. Температура воздуха -3. Падает снег", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Украине объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупредили о мокром снеге и дожде.

Добавим, во всех областях сегодня будет сильный дождь, а в Западных с небольшим снегом. Температура воздуха будет колебаться от +1 до + 14.

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