RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Карпати засипає снігом

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 29 листопада в Карпатських горах хмарно та падає сніг. На горі Піп Іван Чорногорський видимість до 40 м, температура повітря знизилася до -3 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

"Станом на 07:45 29.11.2021 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 40 м. Вітер південно-східній 8-10 м/с. Температура повітря -3. Падає сніг", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні в Україні оголошено штормове попередження. Синоптики попередили про мокрий сніг та дощ.

Додамо, у всіх областях сьогодні буде сильний дощ, а в західних з невеликим снігом. Температура повітря буде коливатись від +1 до +14.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніКарпатыСнігопад