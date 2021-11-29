Карпати засипає снігом

Сьогодні, 29 листопада в Карпатських горах хмарно та падає сніг. На горі Піп Іван Чорногорський видимість до 40 м, температура повітря знизилася до -3 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.
"Станом на 07:45 29.11.2021 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 40 м. Вітер південно-східній 8-10 м/с. Температура повітря -3. Падає сніг", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні в Україні оголошено штормове попередження. Синоптики попередили про мокрий сніг та дощ.
Додамо, у всіх областях сьогодні буде сильний дощ, а в західних з невеликим снігом. Температура повітря буде коливатись від +1 до +14.