UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Карпаты советуют не ходить: мороз до 20 градусов и ветер

Автор: Александр Белоус

На высокогорье Карпат наблюдается ухудшение погодных условий. Температура опустилась до 20 градусов мороза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"По состоянию на 08:50, 23.01.2022 на г. Поп Иван Черногорский облачно, (видимость до 20 м), ветер западный, порывы до 17 м/сек., температура воздуха 19 градусов мороза", - говорится в сообщении.

Поэтому рекомендуется воздержаться от выхода на высокогорье.

В воскресенье, 23 января, на всей территории страны ожидаются снегопады, местами мокрый снег. Температура воздуха в течение суток будет находиться в пределах от -12 до +1 градуса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине