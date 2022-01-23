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У Карпати радять не ходити: мороз до 20 градусів та вітер

Автор: Олександр Білоус

На високогір'ї Карпат спостерігається погіршення погодних умов. Температура опустилася до 20 градусів морозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

"Станом на 08:50, 23.01.2022 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, (видимість до 20 м), вітер західний, пориви до 17 м/с., температура повітря 19 градусів морозу", - йдеться в повідомленні.

Через це рекомендовано утриматись від виходу на високогір'я.

У неділю, 23 січня, на всій території країни очікуються снігопади, місцями мокрий сніг. Температура повітря протягом доби буде перебувати в межах від -12 до +1 градуса.

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