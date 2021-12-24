UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Карпаты накрыла метель: ситуация в горах

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 24 декабря в высокогорье Карпат ухудшилась погода. Началась метель, которая повлекла ограниченность видимости в горах до 30 метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"По состоянию на 11:10 24.12.2021 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -11°С, ветер южный, юго-западной 10-13 м/с, облачно. Видимость до 30 м. Метель", - говорится в сообщении.

Отметим, что сегодня спасатели предупреждают о снеголавинной опасности.

Так, в связи со снегопадами и метелями, 24-25 декабря в горах Ивано-Франковской, Львовской и в высокогорье Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Напомним, горные спасатели протестировали систему поиска пострадавших "Спасение в горах". Мобильное приложение на предназначено для коммуникации туристов со спасателями в случае ЧС.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеКарпатыСнегопад