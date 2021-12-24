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"Спасение в горах": как работает мобильное приложение для туристов

Новина українською →
Карпаты, Пятница 24 декабря 2021 11:48
"Спасение в горах": как работает мобильное приложение для туристов Фото: как работает приложение "Спасение в горах" (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Мария Кучерявец

Горные спасатели протестировали систему поиска пострадавших "Спасение в горах". Украинцам показали, как работает приложение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В ходе практических занятий в горной местности в районе пгт. Славское осуществлено тестирование работы системы поиска и спасения пострадавших в горной местности "Спасение в горах", - говорится в сообщении.

Спасатели обнародовали результаты тестирования, где обнаружили, что:

  • установка программы "Спасение в горах" не требует чрезмерных усилий;
  • сообщение о необходимости в помощи поступило к оператору быстро, обратная связь была оперативной;
  • определение места пострадавшего происходит автоматически и отображается у оператора;
  • система работает без сбоев в работе, интерфейс удобный и простой.

Что известно о программе "Спасение в горах"

Мобильное приложение на ОС Android "спасение в горах" предназначено для коммуникации туристов со спасателями, а именно:

  • голосовых звонков (по возможности);
  • передачи сигналов "SOS" с географическими координатами при возникновении чрезвычайных происшествий в горной местности.

Функционал приложения позволяет зарегистрированным пользователям, при попадании в сложные ситуации в горной местности одним нажатием позвонить к спасателям или отправить сообщения о ЧС с точными координатами места происшествия.

Отметим, через некоторое время, по данным ГСЧС, он также станет доступным и для пользователей iOS.

Напомним, недавно спасатели призвали граждан соблюдать правила безопасности во время похода в горы. В ГСЧС напомнили о регистрации походов.

Добавим, по случаю Международного дня гор, в Украине презентовали систему GРS-мониторинга, приложение получило название "Спасение в горах".

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