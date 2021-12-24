Карпати накрила хуртовина: ситуація в горах

Сьогодні, 24 грудня у високогір'ї Карпат погіршилася погода. Почалася хуртовина, що спричинила обмеженість видимості у горах до 30 метрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.
"Станом на 11:10 24.12.2021 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря -11°С, вітер південний, південно-західній 10-13 м/с, хмарно. Видимість до 30 м. Хуртовина", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що сьогодні рятувальники попереджають про сніголавинну небезпеку.
Так, у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами, 24-25 грудня у горах Iвано-Франкiвської, Львівської та у високогір’ї Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
Нагадаємо, гірські рятувальники протестували систему пошуку потерпілих "Порятунок в горах". Мобільний застосунок на призначений для комунікації туристів з рятувальниками у випадку НС.