Карпаты накрыл снегопад, а в других регионах шквальный ветер и гроза

Сообщается, что по состоянию на 7:30 в Карпатском регионе идет снег.

Фото: в Карпатах идет снег (facebook.com/chornogora.rescue112)

Также в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили, что сегодня в Украине грозы днем, кроме северных областей, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Отметим, в Киевской городской государственной администрации предупредили, что по следующий вторник в Киеве будут дожди. Более того, киевлян предупреждают и о залповых грозовых дождях.

Отметим, что погода в Украине ухудшилась с 17 мая.