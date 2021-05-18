Карпати накрив снігопад, а в інших регіонах шквальний вітер та гроза

На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, йде сніг. В Карпатах зараз 0 градусів, а також вітер.
Повідомляється, що станом на 7:30 в Карпатському регіоні йде сніг.
Також в Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили, що сьогодні в Україні грози, вдень, крім північних областей, місцями град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).
Зазначимо, у Київській міській державній адміністрації попередили, що по наступний вівторок у Києві будуть дощі. Більше того, киян попереджають і про залпові грозові дощі.
Зазначимо, що погода в Україні погіршилась з 17 травня.
Нагадаємо, в Україні через негоду підтоплені двори, пошкоджені дахи та відсутність світла.
Зазначимо, погода в Україні 18 травня різко погіршиться. В країні оголошено штормове попередження та жовтий рівень небезпеки.