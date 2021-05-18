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Карпати накрив снігопад, а в інших регіонах шквальний вітер та гроза

Автор: Анастасія Рокитна

На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, йде сніг. В Карпатах зараз 0 градусів, а також вітер.

Про це повідомляє прес-служба Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

Повідомляється, що станом на 7:30 в Карпатському регіоні йде сніг.

Фото: в Карпатах йде сніг (facebook.com/chornogora.rescue112)

Також в Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили, що сьогодні в Україні грози, вдень, крім північних областей, місцями град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

Зазначимо, у Київській міській державній адміністрації попередили, що по наступний вівторок у Києві будуть дощі. Більше того, киян попереджають і про залпові грозові дощі.

Зазначимо, що погода в Україні погіршилась з 17 травня.

Нагадаємо, в Україні через негоду підтоплені двори, пошкоджені дахи та відсутність світла.

Зазначимо, погода в Україні 18 травня різко погіршиться. В країні оголошено штормове попередження та жовтий рівень небезпеки.

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