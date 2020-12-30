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На Карпаты надвигается мощный циклон: возможно схождение лавин

Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня, 30 декабря, в Карпатах существенно ухудшится погода. Из-за возможного схождения лавин туристов просят отказаться от походов в горы.

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Об этом сообщили на Facebook-странице снеголавинной ситуации в украинских Карпатах.

Ухудшение погодных условий ожидается сегодня, 30 декабря, во второй половине дня. Непогода продлится в течение 31 декабря - 1 января. В этот период ожидается сильный ветер (порывы до 10 м/с, на высокогорье - до 17 м/с), значительные дожди и мокрый снег, а также снег, местами метель.

Температура воздуха в эти дни опуститься немного ниже нуля градусов, на высокогорье до -5. Ожидается прирост снежного покрова на среднегорье до 15 см, на высокогорье до 25 см.

"Будут наблюдаться переметы, заносы снега. При дополнительной нагрузке на снежный покров возможен сход снежных "досок". Настоятельно советуем воздержаться от походов в горы и на высокогорье", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что в Карпатах синоптики объявили штормовое предупреждение на 31 декабря. Ожидается снег, гололед и туман.

Также сообщалось, что 30-31 декабря в Украине ожидается сильный туман. Это может привести к нарушению движения транспорта.

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