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Карпати засипало снігом у травні: рятувальники показали зимові краєвиди

Ілюстративне фото: Карпати (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українські Карпати цими вихідними накрили снігопади. Попри те, що на вулиці 18 травня - гори замітає снігом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області у Facebook.

За даними ДСНС, станом на 09:00 18 травня на горі Піп Іван було хмарно. Окрім цього сніг формує замети, а видимість обмежена до 70 метрів. Температура повітря до -2 градусів.

Також рятувальники розповіли, що цими вихідними врятували туристку, яка повідомила, що під час спуску з Говерли втратила орієнтування і заблукала.

 Фото: Карпати засипало снігом (facebook.com/dsns.if)

Рятувальники у групі чотирьох осіб швидко знайшли її та супроводили її до спортивної бази "Заросляк".

"Завжди перевіряйте погодні умови, не ходіть наодинці, обирайте маршрути відповідно до вашого рівня підготовки, а також майте при собі необхідне спорядження та засоби зв'язку", - наголошують рятувальники.

Варто нагадати, що раніше ми писали про те, що через весняні морози частина майбутнього врожаю фруктів була знищена. Ймовірно, це може спричинити дефіцит і зростання цін на деякі фрукти. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

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