Карпаты засыпало снегом в мае: спасатели показали зимние пейзажи

По данным ГСЧС, по состоянию на 09:00 18 мая на горе Поп Иван было облачно. Кроме этого снег формирует сугробы, а видимость ограничена до 70 метров. Температура воздуха до -2 градусов.

Также спасатели рассказали, что в эти выходные спасли туристку, которая сообщила, что во время спуска с Говерлы потеряла ориентировку и заблудилась.

Фото: Карпаты засыпало снегом (facebook.com/dsns.if)

Спасатели в группе четырех человек быстро нашли ее и сопроводили ее до спортивной базы "Заросляк".

"Всегда проверяйте погодные условия, не ходите в одиночку, выбирайте маршруты в соответствии с вашим уровнем подготовки, а также имейте при себе необходимое снаряжение и средства связи", - отмечают спасатели.