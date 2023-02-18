UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Карпати засипає снігом: туристів просять відмовитись від походу в гори

Фото: у Карпатах 18 лютого погіршилася погода (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

У Карпатах у суботу, 18 лютого, погіршилися погодні умови. Українців закликають відмовитись від виходу в гори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Чорногорського гірського пошуково-рятувального посту.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що 18 лютого в Україні очікуються сильні пориви вітру, у Карпатах до 40 м\с. Також у деяких регіонах температура опуститься до -12 градусів.

Крім того, в Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні у другій половині лютого та на початку весни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайпті на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПогодаСнігопадКарпаты