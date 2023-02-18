Карпати засипає снігом: туристів просять відмовитись від походу в гори

У Карпатах у суботу, 18 лютого, погіршилися погодні умови. Українців закликають відмовитись від виходу в гори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Чорногорського гірського пошуково-рятувального посту.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що 18 лютого в Україні очікуються сильні пориви вітру, у Карпатах до 40 м\с. Також у деяких регіонах температура опуститься до -12 градусів.

Крім того, в Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні у другій половині лютого та на початку весни.

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