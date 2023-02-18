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Карпаты засыпает снегом: туристов просят отказаться от похода в горы

Фото: в Карпатах 18 февраля ухудшилась погода (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

В Карпатах в субботу, 18 февраля, ухудшились погодные условия. Украинцев призывают отказаться от выхода в горы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Черногорского горного поисково-спасательного поста.

Рекомендуем удержаться от выхода в высокогорье!

Напомним, ранее синоптики предупреждали, что 18 февраля в Украине ожидаются сильные порывы ветра, в Карпатах до 40 м\с. Также в некоторых регионах температура опуститься до -12 градусов.

Кроме того, в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине во второй половине февраля и в начале весны.

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