Карпати замітає снігом: рятувальники звернулися до туристів

Рятувальники Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту заявили, що станом на ранок 12 листопада на горі Піп Іван було хмарно, йшов сніг. Через це була обмежена видимість.

Крім того, температура повітря опустилася до -6 градусів, а швидкість вітру досягала 4-7 м/с.

Прикарпатські рятувальники нагадали туристам про правила підняття у гори у зимовий період:

Спорядження має бути зручним, легким та функціональним, одяг - захищати від вітру і вологи, взуття - надійним.

Перед мандрівкою обов’язково перевіряйте прогноз погоди.

Якщо очікується погіршення погодних умов - це привід для того, аби скасувати похід.

Уникайте походів поодинці, а для супроводу обирайте досвідченого гіда.

Обов'язково реєструйте свій похід у гірських пошуково-рятувальних підрозділах. Це можна зробити у застосунку "Порятунок в горах".

Штормове попередження

Нагадаємо, синоптики попереджали, що на вихідних, 11 та 12 листопада, погіршиться. Синоптики оголосили штормове попередження у частині країни.

В Карпатах очікується значний сніг, місцями хуртовини. Пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця. Температура вдень близько нуля градусів, а вночі очікується мороз до -5.