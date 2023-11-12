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Карпати замітає снігом: рятувальники звернулися до туристів

Фото: Карпати засипає снігом (facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Наталія Юрченко

Погода у Карпатах 12 листопада погіршилася. Гори засипає снігом, тому рятувальники просять туристів бути обережними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління ДСНС в Івано-Франківській області у Facebook.

Рятувальники Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту заявили, що станом на ранок 12 листопада на горі Піп Іван було хмарно, йшов сніг. Через це була обмежена видимість.

Крім того, температура повітря опустилася до -6 градусів, а швидкість вітру досягала 4-7 м/с.

Прикарпатські рятувальники нагадали туристам про правила підняття у гори у зимовий період:

  • Спорядження має бути зручним, легким та функціональним, одяг - захищати від вітру і вологи, взуття - надійним.
  • Перед мандрівкою обов’язково перевіряйте прогноз погоди.
  • Якщо очікується погіршення погодних умов - це привід для того, аби скасувати похід.
  • Уникайте походів поодинці, а для супроводу обирайте досвідченого гіда.
  • Обов'язково реєструйте свій похід у гірських пошуково-рятувальних підрозділах. Це можна зробити у застосунку "Порятунок в горах".

 

Штормове попередження

Нагадаємо, синоптики попереджали, що на вихідних, 11 та 12 листопада, погіршиться. Синоптики оголосили штормове попередження у частині країни.

В Карпатах очікується значний сніг, місцями хуртовини. Пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця. Температура вдень близько нуля градусів, а вночі очікується мороз до -5.

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