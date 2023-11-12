Карпаты заметает снегом: спасатели обратились к туристам

Спасатели Черногорского горного поисково-спасательного поста заявили, что на утро 12 ноября на горе Пип Иван было облачно, шел снег. Из-за этого была ограничена видимость.

Кроме того, температура воздуха опустилась до -6 градусов, а скорость ветра достигала 4-7 м/с.

Прикарпатские спасатели напомнили туристам о правилах поднятия в горы в зимний период:

Снаряжение должно быть удобным, легким и функциональным, одежда - защищать от ветра и влаги, обувь - надежной.

Перед путешествием обязательно проверяйте прогноз погоды.

Если ожидается ухудшение погодных условий - это повод для отмены похода.

Избегайте походов в одиночку, а для сопровождения выбирайте опытного гида.

Обязательно регистрируйте свой поход в горных поисково-спасательных подразделениях. Это можно сделать в приложении "Спасение в горах".

Штормовое предупреждение

Напомним, синоптики предупреждали, что в выходные, 11 и 12 ноября, ухудшится. Синоптики объявили штормовое предупреждение в части страны.

В Карпатах ожидается снег, местами вьюги. Порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица. Температура днем около нуля, а ночью ожидается мороз до -5.