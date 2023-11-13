UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Карпати замело снігом: рятувальники закликали утриматися від походу в гори

Фото: Карпати замело снігом (t.me/dsns_telegram)
Автор: Тетяна Степанова

Карпати продовжує засипати снігом, тому рятувальники просять українців та туристів поки утриматися від походу в гори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Як зазначають рятувальники, на горі Піп Іван Чорногірський почалася справжня зима.

Температура повітря на вершині сьогодні -7°С, швидкість вітру 10 м/с., видимість обмежена, сніжить.

"Тож, якщо ви планували похід у гори - краще зачекайте до покращення погодних умов", - наголосили у ДСНС.

Штормове попередження

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про погіршення погодних умов в Україні. Синоптики оголосили штормове попередження у частині країни.

У Карпатах погода погіршилася 12 листопада. Гори засипає снігом, тому рятувальники просять туристів бути обережними.

Зокрема, вчора на горі Піп Іван було хмарно, йшов сніг. Через це була обмежена видимість. Крім того, температура повітря опустилася до -6 градусів, а швидкість вітру досягала 4-7 м/с.

Прикарпатські рятувальники також нагадали туристам про правила підняття у гори у зимовий період.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНСПогода в УкраїніСнігопадКарпаты