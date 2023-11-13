RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Карпаты замело снегом: спасатели призвали воздержаться от похода в горы

Фото: Карпаты замело снегом (t.me/dsns_telegram)
Автор: Татьяна Степанова

Карпаты продолжает засыпать снегом, поэтому спасатели просят украинцев и туристов пока воздержаться от похода в горы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Как отмечают спасатели, на горе Пип Иван Черногорский началась настоящая зима.

Температура воздуха на вершине сегодня -7°С, скорость ветра 10 м/с, видимость ограничена, снижается.

"Итак, если вы планировали поход в горы - лучше подождите улучшения погодных условий", - подчеркнули в ГСЧС.

Штормовое предупреждение

Напомним, ранее синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий в Украине. Синоптики объявили штормовое предупреждение в части страны.

В Карпатах погода ухудшилась 12 ноября. Горы засыпают снегом, поэтому спасатели просят туристов быть осторожными.

В частности, вчера на горе Поп Иван был облачным, шел снег. Из-за этого была ограничена видимость. Кроме того, температура воздуха опустилась до -6 градусов, а скорость ветра достигала 4-7 м/с.

Прикарпатские спасатели также напомнили туристам о правилах поднятия в горы в зимний период.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГСЧСПогода в УкраинеСнегопадКарпаты