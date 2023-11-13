Карпаты замело снегом: спасатели призвали воздержаться от похода в горы

Как отмечают спасатели, на горе Пип Иван Черногорский началась настоящая зима.

Температура воздуха на вершине сегодня -7°С, скорость ветра 10 м/с, видимость ограничена, снижается.

"Итак, если вы планировали поход в горы - лучше подождите улучшения погодных условий", - подчеркнули в ГСЧС.

Штормовое предупреждение

Напомним, ранее синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий в Украине. Синоптики объявили штормовое предупреждение в части страны.

В Карпатах погода ухудшилась 12 ноября. Горы засыпают снегом, поэтому спасатели просят туристов быть осторожными.

В частности, вчера на горе Поп Иван был облачным, шел снег. Из-за этого была ограничена видимость. Кроме того, температура воздуха опустилась до -6 градусов, а скорость ветра достигала 4-7 м/с.

Прикарпатские спасатели также напомнили туристам о правилах поднятия в горы в зимний период.