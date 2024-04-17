Карпати замело снігом: рятувальники показали фото

Погода на завтра

Як зазначають синоптики, завтра, 18 квітня, в Україні будуть помірні дощі, крім південно-східної частини. У центрі та Харківській області можливі грози.

У Карпатах, більшості центральних та східних областей місцями пориви вітру 15-20 м/с.

Синоптики зазначаються, що похолодання буде поступово відступати, але на найближчих вихідних прогнозуються нічні заморозки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.