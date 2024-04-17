Карпаты замело снегом: спасатели показали фото

Погода в Карпатах 17 апреля ухудшилась. Горы замело снегом, наблюдался мороз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.
Спасатели отметили, что по состоянию на 9:00 на горе Пип Иван было облачно, шел небольшой снег. Ветер восточный со скоростью 6 м/с.
Температура воздуха в высокогорье Карпат была в районе -6 градусов.
Спасатели также показали фотографии с заснеженных гор.
Добавим, что Пип Иван - это одна из самых высоких вершин в украинских Карпатах. Ее высота составляет 2028,5 метра.
Фото: Карпаты в апреле замело снегом (facebook.com/chornogora.rescue112)
Как отмечают синоптики, завтра, 18 апреля, в Украине будут умеренные дожди, кроме юго-восточной части. В центре и в Харьковской области возможны грозы.
В Карпатах, большинстве центральных и восточных областей местами порывы ветра 15-20 м/с.
Синоптики отмечаются, что похолодание будет постепенно отступать, но в ближайшие выходные прогнозируются ночные заморозки.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.