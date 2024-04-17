Карпаты замело снегом: спасатели показали фото

Спасатели отметили, что по состоянию на 9:00 на горе Пип Иван было облачно, шел небольшой снег. Ветер восточный со скоростью 6 м/с.

Температура воздуха в высокогорье Карпат была в районе -6 градусов.

Спасатели также показали фотографии с заснеженных гор.

Добавим, что Пип Иван - это одна из самых высоких вершин в украинских Карпатах. Ее высота составляет 2028,5 метра.

Фото: Карпаты в апреле замело снегом (facebook.com/chornogora.rescue112)