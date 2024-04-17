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Карпаты замело снегом: спасатели показали фото

Фото: Карпаты замело снегом (facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Карпатах 17 апреля ухудшилась. Горы замело снегом, наблюдался мороз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

Спасатели отметили, что по состоянию на 9:00 на горе Пип Иван было облачно, шел небольшой снег. Ветер восточный со скоростью 6 м/с.

Температура воздуха в высокогорье Карпат была в районе -6 градусов.

Спасатели также показали фотографии с заснеженных гор.

Добавим, что Пип Иван - это одна из самых высоких вершин в украинских Карпатах. Ее высота составляет 2028,5 метра.

Фото: Карпаты в апреле замело снегом (facebook.com/chornogora.rescue112)

 

Погода на завтра

Как отмечают синоптики, завтра, 18 апреля, в Украине будут умеренные дожди, кроме юго-восточной части. В центре и в Харьковской области возможны грозы.

В Карпатах, большинстве центральных и восточных областей местами порывы ветра 15-20 м/с.

Синоптики отмечаются, что похолодание будет постепенно отступать, но в ближайшие выходные прогнозируются ночные заморозки.

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