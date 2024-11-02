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"Карпаты" разромили "Левый Берег" на старте тура УПЛ

Львов, Суббота 02 ноября 2024 17:26
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"Карпаты" разромили "Левый Берег" на старте тура УПЛ Фото: Олег Очеретько был лучшим в составе "львов" (facebook.com/karpaty.lviv)
Автор: Антон Федорцив

Львовские "Карпаты" уверенно обыграли киевский "Левый Берег" в 12-м туре украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 12-й тур

"Карпаты" – "Левый Берег" – 3:0

Голы: Пидлепенец, 71, Очеретько, 75 (пенальти), 90+1

Команды начали в невысоком темпе. Сначала инициативой завладели "аисты", но более острыми были атаки львовян. К экватору тайма "Карпаты" упустили две возможности – Игор не переиграл Механива в ближнем углу, а Очеретько пробил мимо штанги с дистанции.

В середине тайма "львы" еще дважды создали опасность у ворот "Левого Берега". Шах из полукруга штрафной отправил мяч рядом со штангой. Игор же сыграл головой на ближней после навеса Пидлепенца – мимо створа. Гости же не создали голевой момент хотя бы со стандартов.

На старте второй половины "Карпаты" прибавили в активности. Механив вынужден был дважды вступить в игру. Для начала он парировал дальний выстрел Пидлепенца, а затем среагировал на удар Шаха после навеса партнера по команде. "Аисты" еще больше прижались к своим воротам.

В конце концов, за такой подход подопечные Виталия Первака поплатились. Судьбу встречи решил Очеретько. Сначала арендованный у донецкого "Шахтера" хавбек слаломно прошел нескольких соперников и бросил на Устименко, а тот вывел на пустые ворота Пидлепенца – 1:0.

Еще через несколько минут Пидлепенец в пределах штрафного попал в руку Шаповала – пенальти. К отметке подошел Очеретько и пробил в правую сторону ворот. Специалист по одиннадцатиметровым Механив хоть и среагировал на удар, но отбить мяч не сумел.

Окрыленные "Карпаты" полетели устроить разгром. Команда Владислава Лупашко накатывала волны атак на владения "аистов" и таки достигла своего в добавленное арбитром время. Тот же Очеретько пробил с лета с линии штрафной вторым темпом после заблокированного удара Устименко и установил итоговый результат.

Победа хотя бы временно вывела "Карпаты" на 5-е место в турнирной таблице. Львовяне набрали 15 очков. Тем временем "Левый Берег" остался среди аутсайдеров первенства (8 пунктов).

К слову, ранее УПЛ наградила "Кривбасс" призами тура за победу над ЛНЗ.

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