Карпати накрив шторм: туристів закликають не ходити в гори

Погода в Україні

Погода у січні 2025 погода буде тепліше, ніж зазвичай. Середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах 0...-3 градусів, що на 1,5-2 градусів вище за норму. На Закарпатті, в Криму, Одеській та Херсонській областях - 0...+2 градусів.

Додамо, що зважаючи на тенденції останніх років і попередні прогнози синоптиків, поточна зима в Україні може бути не занадто суворою.

Читайте також про кліматичний прогноз на 2025 рік - чи "накриє" Землю чергова хвиля спеки й чого чекати українцям.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.