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Карпаты накрыл шторм: туристов призывают не ходить в горы

Фото: Карпаты накрыл шторм (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Спасатели предупредили о сильном ветре в Карпатах 6-7 января с порывами до 40 м/с на высокогорье. Туристов призывают воздержаться от походов в горы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Как сообщается, до конца суток 6 января, ночью и утром 7 января порывы ветра на Прикарпатье 17-22 м/с.

Сильный ветер в Карпатах - 25 м/с, на высокогорье Карпат 40 м/с (II уровень опасности, оранжевый).

Спасатели настоятельно призывают не ходить в горы.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и нарушению движения транспорта", - предупредили в ГСЧС.

 

Погода в Украине

Погода в январе 2025 погода будет теплее, чем обычно. Средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах 0...-3 градусов, что на 1,5-2 градусов выше нормы. На Закарпатье, в Крыму, Одесской и Херсонской областях - 0...+2 градусов.

Добавим, что учитывая тенденции последних лет и предыдущие прогнозы синоптиков, текущая зима в Украине может быть не слишком суровой.

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Погода в УкраинеКарпатыГСЧСШтормовое предупреждениеГоры