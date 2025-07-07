Карпати на будь-який гаманець: скільки коштує відпочинок у горах цього літа

Ціни на літній відпочинок у Карпатах 2025 року сильно різняться залежно від містечка. Наприклад, у Буковелі за добу доведеться викласти від 1 200 до 13 000 гривень, тоді як у Верховині можна знайти житло за 700 гривень.
РБК-Україна розповідає, у скільки обійдеться відпочинок у Карпатах у 2025 році.
Буковель є одним із найпопулярніших та водночас найдорожчих місць для відпочинку у Карпатах. Стандартний двомісний номер подалі від центру можна знайти за ціною від 1 176 гривень на добу. Втім, середня ціна на такі номери ближче центру коливається від 3,5 до 5 тисяч гривень на добу. Такі варіанти житла мають велику популярність, оскільки вже зараз 74% із них заброньовані до кінця липня, за даними Booking.
Котедж на 4 спальні можна орендувати за ціною 13 345 гривень, а от у сусідній Поляниці ціни значно нижчі. Будинок на добу коштує в середньому 7 000 - 9 500 гривень.
Покращений номер на двох у готелі Radisson Blu Resort Bukovel коштує 7 795 гривень на добу.
Зазначимо, що хоч Буковель славиться, як гірськолижний курорт, тут є чим зайнятись навіть влітку, зокрема можна відвідати:
Оренда житла у Ворохті обійдеться значно дешевше, навіть у центрі тут можна знайти двомісний номер у готелі за ціною від 1000 гривень на добу. У приватному секторі ціна в середньому становить 1500 гривень за добу. Апартаменти з трьома спальнями видом на гори здають за 2 500 гривень, а віллу на дві спальні - за 4 800 гривень на добу.
Додамо, що відстань з Ворохти до Буковеля всього 21 км, тож туристам, які хочуть зекономити на житлі, доцільно селитись саме тут.
Чани у Ворохті коштують від 1200 гривень за 2 години (до 4 осіб). Одноденні тури в гори, зокрема з підйомом на Говерлу, коштують - від 900 гривень з особи.
Двомісні номери у приватному секторі в Яремче можна орендувати за ціною від 900 гривень на добу. У готелях напівлюкси здають за 3 500 гривень.
Вартість вілл із кількома спальнями коливається від 8 800 гривень до 26 650 гривень за добу. У сусідніх Микуличинах можна знайти будиночки для відпочинку в середньому за 5 тисяч гривень.
Чани коштують від 3 тисяч гривень за 2 години, екскурсійні тури в гори - від 900 гривень з особи. У межах Яремче можна безкоштовно відвідати водоспад Пробій, а також пройтись "Стежкою Довбуша", тут вхідні квитки коштують 90 гривень з дорослого.
Вартість житла у Яремче (скриншот сайту booking)
Ціни на житло у Верховині стартують від 700 гривень за двомісний номер у приватному секторі. Середня ціна по містечку становить 1000 гривень за добу. Будиночок із кількома спальнями можна орендувати за 4-5 тисяч на добу.
Найдорожче обійдуться модерні будиночки Vulyk Guesthouse - 7 500 гривень на добу, покращене шале - 5 500 гривень.
Верховина славиться своїми музеями, їх більше десятка у містечку. Особливо популярні серед туристів:
У переважній більшості музеї відчиняють для екскурсійних груп, про відвідування потрібно домовлятись завчасно.
Двомісні номери у приватному секторі у Славську коштують від 700 гривень за добу, готельні номери - від 1200 гривень. Будиночок із кількома спальнями в середньому коштує від 2 100 до 5 тисяч гривень за добу.
Розваги у Славську:
Читайте також про те, що однокімнатні квартири біля моря в Одесі цьогоріч здають від 800 гривень за добу, будинки - від 6 тисяч. Попит на житло високий, а більшість бюджетних варіантів уже заброньовані.
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