Карпаты на любой кошелек: сколько стоит отдых в горах этим летом

Буковель

Буковель является одним из самых популярных и одновременно самых дорогих мест для отдыха в Карпатах. Стандартный двухместный номер подальше от центра можно найти по цене от 1 176 гривен в сутки. Однако средняя цена на такие номера ближе к центру колеблется от 3,5 до 5 тысяч гривен в сутки. Такие варианты жилья имеют большую популярность, поскольку уже сейчас 74% из них забронированы до конца июля, по данным Booking.

Коттедж на 4 спальни можно арендовать по цене 13 345 гривен, а вот в соседней Полянице цены значительно ниже. Дом в сутки стоит в среднем 7 000 - 9 500 гривен.

Улучшенный номер на двоих в отеле Radisson Blu Resort Bukovel стоит 7 795 гривен в сутки.

Отметим, что хоть Буковель славится, как горнолыжный курорт, здесь есть чем заняться даже летом, в частности можно посетить:

смотровые площадки - 400 гривен взрослый билет, льготный - 280 гривен;

парк динозавров - высокий сезон 200 гривен, низкий сезон 150 гривен;

этнопарк "Гуцул Ленд" - вход 330 гривен, детям до 6 лет - бесплатно;

буковельские горки Родельбан - 700 гривен;

колесо обозрения в Буковеле - 350 гривен полный билет, 250 - льготный;

троллей - 700 гривен за взрослого, взрослый + ребенок - 900 гривен;

"Перевернутая Хата" в Полянице - 150 гривен;

VODA club - вход от 950 гривен.

Цены на жилье в Буковеле (скриншот)

Ворохта

Аренда жилья в Ворохте обойдется значительно дешевле, даже в центре здесь можно найти двухместный номер в отеле по цене от 1000 гривен в сутки. В частном секторе цена в среднем составляет 1500 гривен в сутки. Апартаменты с тремя спальнями видом на горы сдают за 2 500 гривен, а виллу на две спальни - за 4 800 гривен в сутки.

Добавим, что расстояние из Ворохты до Буковеля всего 21 км, поэтому туристам, которые хотят сэкономить на жилье, целесообразно селиться именно здесь.

Чаны в Ворохте стоят от 1200 гривен за 2 часа (до 4 человек). Однодневные туры в горы, в частности с подъемом на Говерлу, стоят - от 900 гривен с человека.

Стоимость аренды жилья в Ворохте (скриншот сайта booking)

Яремче

Двухместные номера в частном секторе в Яремче можно арендовать по цене от 900 гривен в сутки. В отелях полулюксы сдают за 3 500 гривен.

Стоимость вилл с несколькими спальнями колеблется от 8 800 гривен до 26 650 гривен в сутки. В соседних Микуличинах можно найти домики для отдыха в среднем за 5 тысяч гривен.

Чаны стоят от 3 тысяч гривен за 2 часа, экскурсионные туры в горы - от 900 гривен с человека. В пределах Яремче можно бесплатно посетить водопад Пробий, а также пройтись "Тропой Довбуша", здесь входные билеты стоят 90 гривен со взрослого.

Стоимость жилья в Яремче (скриншот сайта booking)

Верховина

Цены на жилье в Верховине стартуют от 700 гривен за двухместный номер в частном секторе. Средняя цена по городку составляет 1000 гривен в сутки. Домик с несколькими спальнями можно арендовать за 4-5 тысяч в сутки.

Дороже всего обойдутся современные домики Vulyk Guesthouse - 7 500 гривен в сутки, улучшенное шале - 5 500 гривен.

Верховина славится своими музеями, их более десятка в городке. Особенно популярны среди туристов:

крыивка - музей УПА - 100 гривен;

музей кинофильма "Тени забытых предков" - 100 гривен;

музей Гуцульщины - 50 гривен.

В подавляющем большинстве музеи открывают для экскурсионных групп, о посещении нужно договариваться заранее.

Стоимость жилья в Яремче (скриншот сайта booking)

Славское

Двухместные номера в частном секторе во Славском стоят от 700 гривен в сутки, гостиничные номера - от 1200 гривен. Домик с несколькими спальнями в среднем стоит от 2 100 до 5 тысяч гривен в сутки.

Развлечения в Славском:

чаны - от 1600 гривен за 2 часа;

боулинг - 250-300 гривен час;

самостоятельный вылов рыбы - 200 гривен за кг;

конная прогулка - 500 гривен;

мастер-класс гончарства - 300 гривен.

Стоимость жилья в Яремче (скриншот сайта booking)