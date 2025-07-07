Карпаты на любой кошелек: сколько стоит отдых в горах этим летом

Цены на летний отдых в Карпатах 2025 года сильно отличаются в зависимости от городка. Например, в Буковеле за сутки придется выложить от 1 200 до 13 000 гривен, тогда как в Верховине можно найти жилье за 700 гривен.
РБК-Украина рассказывает, во сколько обойдется отдых в Карпатах в 2025 году.
Буковель является одним из самых популярных и одновременно самых дорогих мест для отдыха в Карпатах. Стандартный двухместный номер подальше от центра можно найти по цене от 1 176 гривен в сутки. Однако средняя цена на такие номера ближе к центру колеблется от 3,5 до 5 тысяч гривен в сутки. Такие варианты жилья имеют большую популярность, поскольку уже сейчас 74% из них забронированы до конца июля, по данным Booking.
Коттедж на 4 спальни можно арендовать по цене 13 345 гривен, а вот в соседней Полянице цены значительно ниже. Дом в сутки стоит в среднем 7 000 - 9 500 гривен.
Улучшенный номер на двоих в отеле Radisson Blu Resort Bukovel стоит 7 795 гривен в сутки.
Отметим, что хоть Буковель славится, как горнолыжный курорт, здесь есть чем заняться даже летом, в частности можно посетить:
Аренда жилья в Ворохте обойдется значительно дешевле, даже в центре здесь можно найти двухместный номер в отеле по цене от 1000 гривен в сутки. В частном секторе цена в среднем составляет 1500 гривен в сутки. Апартаменты с тремя спальнями видом на горы сдают за 2 500 гривен, а виллу на две спальни - за 4 800 гривен в сутки.
Добавим, что расстояние из Ворохты до Буковеля всего 21 км, поэтому туристам, которые хотят сэкономить на жилье, целесообразно селиться именно здесь.
Чаны в Ворохте стоят от 1200 гривен за 2 часа (до 4 человек). Однодневные туры в горы, в частности с подъемом на Говерлу, стоят - от 900 гривен с человека.
Двухместные номера в частном секторе в Яремче можно арендовать по цене от 900 гривен в сутки. В отелях полулюксы сдают за 3 500 гривен.
Стоимость вилл с несколькими спальнями колеблется от 8 800 гривен до 26 650 гривен в сутки. В соседних Микуличинах можно найти домики для отдыха в среднем за 5 тысяч гривен.
Чаны стоят от 3 тысяч гривен за 2 часа, экскурсионные туры в горы - от 900 гривен с человека. В пределах Яремче можно бесплатно посетить водопад Пробий, а также пройтись "Тропой Довбуша", здесь входные билеты стоят 90 гривен со взрослого.
Стоимость жилья в Яремче (скриншот сайта booking)
Цены на жилье в Верховине стартуют от 700 гривен за двухместный номер в частном секторе. Средняя цена по городку составляет 1000 гривен в сутки. Домик с несколькими спальнями можно арендовать за 4-5 тысяч в сутки.
Дороже всего обойдутся современные домики Vulyk Guesthouse - 7 500 гривен в сутки, улучшенное шале - 5 500 гривен.
Верховина славится своими музеями, их более десятка в городке. Особенно популярны среди туристов:
В подавляющем большинстве музеи открывают для экскурсионных групп, о посещении нужно договариваться заранее.
Двухместные номера в частном секторе во Славском стоят от 700 гривен в сутки, гостиничные номера - от 1200 гривен. Домик с несколькими спальнями в среднем стоит от 2 100 до 5 тысяч гривен в сутки.
Развлечения в Славском:
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