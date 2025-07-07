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Карпати на будь-який гаманець: скільки коштує відпочинок у горах цього літа

Понеділок 07 липня 2025 18:41
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Карпати на будь-який гаманець: скільки коштує відпочинок у горах цього літа Які цьогоріч ціни на відпочинок у Карпатах (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Ціни на літній відпочинок у Карпатах 2025 року сильно різняться залежно від містечка. Наприклад, у Буковелі за добу доведеться викласти від 1 200 до 13 000 гривень, тоді як у Верховині можна знайти житло за 700 гривень.

РБК-Україна розповідає, у скільки обійдеться відпочинок у Карпатах у 2025 році.

Буковель

Буковель є одним із найпопулярніших та водночас найдорожчих місць для відпочинку у Карпатах. Стандартний двомісний номер подалі від центру можна знайти за ціною від 1 176 гривень на добу. Втім, середня ціна на такі номери ближче центру коливається від 3,5 до 5 тисяч гривень на добу. Такі варіанти житла мають велику популярність, оскільки вже зараз 74% із них заброньовані до кінця липня, за даними Booking.

Котедж на 4 спальні можна орендувати за ціною 13 345 гривень, а от у сусідній Поляниці ціни значно нижчі. Будинок на добу коштує в середньому 7 000 - 9 500 гривень.

Покращений номер на двох у готелі Radisson Blu Resort Bukovel коштує 7 795 гривень на добу.

Зазначимо, що хоч Буковель славиться, як гірськолижний курорт, тут є чим зайнятись навіть влітку, зокрема можна відвідати:

  • оглядові майданчики - 400 гривень дорослий квиток, пільговий - 280 гривень;
  • парк динозаврів - високий сезон 200 гривень, низький сезон 150 гривень;
  • етнопарк "Гуцул Ленд" - вхід 330 гривень, дітям до 6 років - безкоштовно;
  • буковельські гірки Родельбан - 700 гривень;
  • колесо огляду в Буковелі - 350 гривень повний квиток, 250 - пільговий;
  • тролей - 700 гривень за дорослого, дорослий + дитина - 900 гривень;
  • "Перевернута Хата" в Поляниці - 150 гривень;
  • VODA club - вхід від 950 гривень.

Карпати на будь-який гаманець: скільки коштує відпочинок у горах цього літаЦіни на житло у Буковелі (скриншот)

Ворохта

Оренда житла у Ворохті обійдеться значно дешевше, навіть у центрі тут можна знайти двомісний номер у готелі за ціною від 1000 гривень на добу. У приватному секторі ціна в середньому становить 1500 гривень за добу. Апартаменти з трьома спальнями видом на гори здають за 2 500 гривень, а віллу на дві спальні - за 4 800 гривень на добу.

Додамо, що відстань з Ворохти до Буковеля всього 21 км, тож туристам, які хочуть зекономити на житлі, доцільно селитись саме тут.

Чани у Ворохті коштують від 1200 гривень за 2 години (до 4 осіб). Одноденні тури в гори, зокрема з підйомом на Говерлу, коштують - від 900 гривень з особи.

Карпати на будь-який гаманець: скільки коштує відпочинок у горах цього літаВартість оренди житла у Ворохті (скриншот сайту booking)

Яремче

Двомісні номери у приватному секторі в Яремче можна орендувати за ціною від 900 гривень на добу. У готелях напівлюкси здають за 3 500 гривень.

Вартість вілл із кількома спальнями коливається від 8 800 гривень до 26 650 гривень за добу. У сусідніх Микуличинах можна знайти будиночки для відпочинку в середньому за 5 тисяч гривень.

Чани коштують від 3 тисяч гривень за 2 години, екскурсійні тури в гори - від 900 гривень з особи. У межах Яремче можна безкоштовно відвідати водоспад Пробій, а також пройтись "Стежкою Довбуша", тут вхідні квитки коштують 90 гривень з дорослого.

Карпати на будь-який гаманець: скільки коштує відпочинок у горах цього літа

Вартість житла у Яремче (скриншот сайту booking)

Верховина

Ціни на житло у Верховині стартують від 700 гривень за двомісний номер у приватному секторі. Середня ціна по містечку становить 1000 гривень за добу. Будиночок із кількома спальнями можна орендувати за 4-5 тисяч на добу.

Найдорожче обійдуться модерні будиночки Vulyk Guesthouse - 7 500 гривень на добу, покращене шале - 5 500 гривень.

Верховина славиться своїми музеями, їх більше десятка у містечку. Особливо популярні серед туристів:

  • криївка - музей УПА - 100 гривень;
  • музей кінофільму "Тіні забутих предків" - 100 гривень;
  • музей Гуцульщини - 50 гривень.

У переважній більшості музеї відчиняють для екскурсійних груп, про відвідування потрібно домовлятись завчасно.

Карпати на будь-який гаманець: скільки коштує відпочинок у горах цього літаВартість житла у Яремче (скриншот сайту booking)

Славсько

Двомісні номери у приватному секторі у Славську коштують від 700 гривень за добу, готельні номери - від 1200 гривень. Будиночок із кількома спальнями в середньому коштує від 2 100 до 5 тисяч гривень за добу.

Розваги у Славську:

  • чани - від 1600 гривень за 2 години;
  • боулінг - 250-300 гривень година;
  • самостійний вилов риби - 200 гривень за кг;
  • кінна прогулянка - 500 гривень;
  • майстер-клас гончарства - 300 гривень.

Карпати на будь-який гаманець: скільки коштує відпочинок у горах цього літаВартість житла у Яремче (скриншот сайту booking)

Читайте також про те, що однокімнатні квартири біля моря в Одесі цьогоріч здають від 800 гривень за добу, будинки - від 6 тисяч. Попит на житло високий, а більшість бюджетних варіантів уже заброньовані.

Раніше ми ділились цікавими ідеями, куди можна поїхати на відпочинок у липні.

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