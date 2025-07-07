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Карпаты на любой кошелек: сколько стоит отдых в горах этим летом

Понедельник 07 июля 2025 18:41
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Карпаты на любой кошелек: сколько стоит отдых в горах этим летом Какие в этом году цены на отдых в Карпатах (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Цены на летний отдых в Карпатах 2025 года сильно отличаются в зависимости от городка. Например, в Буковеле за сутки придется выложить от 1 200 до 13 000 гривен, тогда как в Верховине можно найти жилье за 700 гривен.

РБК-Украина рассказывает, во сколько обойдется отдых в Карпатах в 2025 году.

Буковель

Буковель является одним из самых популярных и одновременно самых дорогих мест для отдыха в Карпатах. Стандартный двухместный номер подальше от центра можно найти по цене от 1 176 гривен в сутки. Однако средняя цена на такие номера ближе к центру колеблется от 3,5 до 5 тысяч гривен в сутки. Такие варианты жилья имеют большую популярность, поскольку уже сейчас 74% из них забронированы до конца июля, по данным Booking.

Коттедж на 4 спальни можно арендовать по цене 13 345 гривен, а вот в соседней Полянице цены значительно ниже. Дом в сутки стоит в среднем 7 000 - 9 500 гривен.

Улучшенный номер на двоих в отеле Radisson Blu Resort Bukovel стоит 7 795 гривен в сутки.

Отметим, что хоть Буковель славится, как горнолыжный курорт, здесь есть чем заняться даже летом, в частности можно посетить:

  • смотровые площадки - 400 гривен взрослый билет, льготный - 280 гривен;
  • парк динозавров - высокий сезон 200 гривен, низкий сезон 150 гривен;
  • этнопарк "Гуцул Ленд" - вход 330 гривен, детям до 6 лет - бесплатно;
  • буковельские горки Родельбан - 700 гривен;
  • колесо обозрения в Буковеле - 350 гривен полный билет, 250 - льготный;
  • троллей - 700 гривен за взрослого, взрослый + ребенок - 900 гривен;
  • "Перевернутая Хата" в Полянице - 150 гривен;
  • VODA club - вход от 950 гривен.

Карпаты на любой кошелек: сколько стоит отдых в горах этим летомЦены на жилье в Буковеле (скриншот)

Ворохта

Аренда жилья в Ворохте обойдется значительно дешевле, даже в центре здесь можно найти двухместный номер в отеле по цене от 1000 гривен в сутки. В частном секторе цена в среднем составляет 1500 гривен в сутки. Апартаменты с тремя спальнями видом на горы сдают за 2 500 гривен, а виллу на две спальни - за 4 800 гривен в сутки.

Добавим, что расстояние из Ворохты до Буковеля всего 21 км, поэтому туристам, которые хотят сэкономить на жилье, целесообразно селиться именно здесь.

Чаны в Ворохте стоят от 1200 гривен за 2 часа (до 4 человек). Однодневные туры в горы, в частности с подъемом на Говерлу, стоят - от 900 гривен с человека.

Карпаты на любой кошелек: сколько стоит отдых в горах этим летомСтоимость аренды жилья в Ворохте (скриншот сайта booking)

Яремче

Двухместные номера в частном секторе в Яремче можно арендовать по цене от 900 гривен в сутки. В отелях полулюксы сдают за 3 500 гривен.

Стоимость вилл с несколькими спальнями колеблется от 8 800 гривен до 26 650 гривен в сутки. В соседних Микуличинах можно найти домики для отдыха в среднем за 5 тысяч гривен.

Чаны стоят от 3 тысяч гривен за 2 часа, экскурсионные туры в горы - от 900 гривен с человека. В пределах Яремче можно бесплатно посетить водопад Пробий, а также пройтись "Тропой Довбуша", здесь входные билеты стоят 90 гривен со взрослого.

Карпаты на любой кошелек: сколько стоит отдых в горах этим летом

Стоимость жилья в Яремче (скриншот сайта booking)

Верховина

Цены на жилье в Верховине стартуют от 700 гривен за двухместный номер в частном секторе. Средняя цена по городку составляет 1000 гривен в сутки. Домик с несколькими спальнями можно арендовать за 4-5 тысяч в сутки.

Дороже всего обойдутся современные домики Vulyk Guesthouse - 7 500 гривен в сутки, улучшенное шале - 5 500 гривен.

Верховина славится своими музеями, их более десятка в городке. Особенно популярны среди туристов:

  • крыивка - музей УПА - 100 гривен;
  • музей кинофильма "Тени забытых предков" - 100 гривен;
  • музей Гуцульщины - 50 гривен.

В подавляющем большинстве музеи открывают для экскурсионных групп, о посещении нужно договариваться заранее.

Карпаты на любой кошелек: сколько стоит отдых в горах этим летомСтоимость жилья в Яремче (скриншот сайта booking)

Славское

Двухместные номера в частном секторе во Славском стоят от 700 гривен в сутки, гостиничные номера - от 1200 гривен. Домик с несколькими спальнями в среднем стоит от 2 100 до 5 тысяч гривен в сутки.

Развлечения в Славском:

  • чаны - от 1600 гривен за 2 часа;
  • боулинг - 250-300 гривен час;
  • самостоятельный вылов рыбы - 200 гривен за кг;
  • конная прогулка - 500 гривен;
  • мастер-класс гончарства - 300 гривен.

Карпаты на любой кошелек: сколько стоит отдых в горах этим летомСтоимость жилья в Яремче (скриншот сайта booking)

Читайте также о том, что однокомнатные квартиры у моря в Одессе в этом году сдают от 800 гривен в сутки, дома - от 6 тысяч. Спрос на жилье высокий, а большинство бюджетных вариантов уже забронированы.

Ранее мы делились интересными идеями, куда можно поехать на отдых в июле.

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