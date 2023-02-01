У Карпатах закликають утриматися від виходу у високогір'я: мороз вдарив до -12

"Увага!!! Складні погодні умови! Рекомендуємо утриматись від виходу у високогір'я. Станом на 09:00, 01.02.2023 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість до 20 м), вітер північно-західний, 10 м/с., температура повітря -12°С, висока вологість", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні в більшості областей України періодично очікується мокрий сніг.

Додамо, раніше синоптики розповіли українцям, якої погоди їм очікувати у лютому 2023 року.

Крім того, також ми писали про те, коли в Україну можуть повернутися сильні морози.

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