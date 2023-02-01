Лютий розпочнеться зі снігу. Синоптик розповіла про погоду на сьогодні

Сьогодні, 1 лютого, в більшості областей України очікується періодично сніг та мокрий сніг, на півдні - переважно хмарно, хіба в Запорізькій області можливі невеликі опади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

Погода в Україні

Вдень передбачається +1...+4 градуси, на півночі, північному сході та в Карпатах 0-3 градуси морозу.

Погода в Києві

"У Києві лютий розпочнеться снігом, мокрим снігом. На дорогах або снігова каша, або ожеледиця - шановні водії, дуже обережно!" - написала вона.

Вітер у столиці буде рвучким, з північного заходу, вдень 0..+2 градуси.