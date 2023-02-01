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Лютий розпочнеться зі снігу. Синоптик розповіла про погоду на сьогодні

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Україна, Середа 01 лютого 2023 07:00
Лютий розпочнеться зі снігу. Синоптик розповіла про погоду на сьогодні Фото: синоптик розповіла про погоду в Україні на сьогодні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 1 лютого, в більшості областей України очікується періодично сніг та мокрий сніг, на півдні - переважно хмарно, хіба в Запорізькій області можливі невеликі опади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Погода в Україні

Вдень передбачається +1...+4 градуси, на півночі, північному сході та в Карпатах 0-3 градуси морозу.

Погода в Києві

"У Києві лютий розпочнеться снігом, мокрим снігом. На дорогах або снігова каша, або ожеледиця - шановні водії, дуже обережно!" - написала вона.

Вітер у столиці буде рвучким, з північного заходу, вдень 0..+2 градуси.

Як повідомлялось, Київ 31 січня засипає снігом. Водіїв просять не виїжджати у місто без необхідності.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли українцям, якої погоди їм очікувати у лютому 2023 року. Так, наступного місяця середня температура повітря коливатиметься від -3 морозу до +2 градусів тепла.

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