В Карпатах призывают воздержаться от выхода в высокогорье: мороз ударил до -12

"Внимание!!! Сложные погодные условия! Рекомендуем воздержаться от выхода в высокогорье. По состоянию на 09:00, 01.02.2023 на г. Поп Иван /с., температура воздуха -12°С, высокая влажность", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в большинстве областей Украины периодически ожидается мокрый снег.

Добавим, ранее синоптики рассказали украинцам, какой погоды им ожидать в феврале 2023 года.

Кроме того, мы писали о том, когда в Украину могут вернуться сильные морозы.

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