В Карпатах высота снежного покрова составляет до почти 30 см

По данным снеголавинных станций по состоянию на 18 января в Карпатах высота снежного покрова местами составляет до 26 сантиметров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook отдела гидропрогнозов Украинского гидрометцентра об опасности схода снежных лавин в Карпатах.

В частности, на Сл Плай высота снежного покрова составляет 16-26 см.

"По данным снеголавинных станций по состоянию на 8:00 18 января 2020 года на Сл Плай: температура воздуха: 0,4 градуса, ветер: 4-6 м/с, ясно. Высота снежного покрова составляет 16-26 см, снег старый, плотный, хорошо закреплен, стабильный, наблюдаются надувы", - сказано в сообщении.

При этом на Сл Пожижевская температура воздуха достигает - 3,6 градусов, ветер юго-западный, его скорость 5-8 м/с, ясно.

"Высота снежного покрова составляет 1-25 см, снег старый, слежавшийся, хорошо закреплен", - сообщает Укргидрометцентр.

Кроме того, на снеголавинном посту Драгобрат температура воздуха составляет - 4 градуса, а высота снежного покрова - 3 см.

Напомним, 7 января, по данным снеголавинных станций, в Карпатах высота снежного покрова местами составляла до 60 сантиметров.

Как писало РБК-Украина, синоптики предупреждают об угрозе схода лавин в Карпатах. В частности, снеголавинная опасность будет сохраняться 18-20 января.