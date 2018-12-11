Погода на сегодня: в Украине местами дожди с мокрым снегом, днем до +6

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В Киеве без осадков, днем от 0 до +2

Погода на сегодня: 11 декабря 2018 на территории Украины местами пройдут дожди с мокрым снегом, температура воздуха днем от -2 до +6. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозу синоптиков, на западе дожди с мокрым снегом пройдут в Закарпатской и Ивано-Франковской областях, в остальных регионах без осадков, температура воздуха днем от -1 до +2, ночью от -2 до +1. В северных областях без осадков, днем от -2 до +2, ночью от 0 до -2. В центре ожидаются дожди со снегом, днем от 0 до +2, ночью от 0 до +2.

На востоке дожди, днем от +1 до +4, ночью от 0 до +3. На юге ожидаются дожди, температура днем от +2 до +4, ночью от 0 до +4. В Крыму днем от +4 до +6, ночью от +4 до +6.

Фото: погода на 11 декабря

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 11 декабря без осадков, днем от 0 до +2, ночью от 0 до -2. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Фото: погода в Киеве и области